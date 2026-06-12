Мальчиков тоже будут прививать от ВПЧ

В Казахстане вакцинацию против вируса папилломы человека планируют сделать доступной не только для девочек, но и для мальчиков. Нововведение рассматривается как дополнительная мера профилактики онкологических заболеваний и может быть внедрено уже с 2028 года.

Подготовительная работа к реализации программы уже началась.

Сегодня вакцинация против вируса папилломы человека проводится среди девочек-подростков. Национальная программа стартовала в Казахстане в 2024 году и направлена на профилактику рака шейки матки. Однако специалисты отмечают: вирус папилломы человека представляет опасность не только для женщин.

Он может стать причиной развития ряда онкологических заболеваний и у мужчин. Именно поэтому в стране рассматривается вопрос расширения программы вакцинации.

Айнагуль Муканкызы, директор НПЦ «Санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» КСЭК МЗ РК объяснила необходимость нововведения: «Когда у нас есть высокая возможность снизить заболеваемость рака шейки матки и предотвратить его, нельзя лишать такой возможности и мальчиков. В противном случае может возрасти частота различных онкологических заболеваний, в том числе поражающих репродуктивную систему мужчин — рак полового члена, прямой кишки и другие виды онкологии.В связи с этим необходимо обеспечить мальчикам доступ к профилактическим мерам в рамках данной программы. Согласно планам, реализация этих мероприятий начнется с 2028 года.Это не разовая акция. Подготовительная и разъяснительная работа уже началась среди девочек-подростков, в том числе среди девочек в возрасте до 18 лет».

По данным министерства здравоохранения, с начала программы прививки против ВПЧ получили более 400 тысяч девочек-подростков. Из них свыше 250 тысяч прошли первый этап вакцинации, около 150 тысяч получили обе дозы препарата. Специалисты подчеркивают, что серьезных побочных эффектов среди вакцинированных зарегистрировано не было.

Жанат Ертайкызы, главный врач-иммунолог управления здравоохранения Туркестанской области подчеркнула безопасность прививок: «Вакцинация против вируса папилломы человека не вызвала каких-либо негативных последствий. Если все требования соблюдаются в полном объеме и дети приходят на прививку своевременно и в здоровом состоянии, никаких побочных реакций не возникает. В Туркестанской области вакцинация против вируса папилломы человека проводится с 2024 года. В 2024 году в соответствии с планом прививками было охвачено 14 565 девочек, в том числе девочки в возрасте 11 лет. Вакцинация проводилась в два этапа с соблюдением шестимесячного интервала между дозами».

В Туркестанской области вакцинация проводится с 2024 года. Только за первый год действия программы прививки получили более 14 тысяч девочек.

Медики напоминают: рак шейки матки остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. По мнению специалистов, вакцинация против вируса папилломы человека является одним из наиболее эффективных способов профилактики и позволяет значительно снизить риск развития заболевания в будущем.