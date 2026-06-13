Туркестанская область бьет туристические рекорды

Туркестанская область укрепляет статус одного из ведущих туристических регионов страны. С начала года историко-культурные объекты посетили почти 450 тысяч человек. Вместе с ростом туристического потока увеличиваются инвестиции в отрасль, развивается инфраструктура и реализуются новые проекты для комфортного отдыха гостей региона.



Туркестанская область продолжает привлекать все больше туристов. Только за первые пять месяцев этого года историко-культурные объекты региона посетили свыше 443 тысяч человек. Положительная динамика отражается и на гостиничном бизнесе.

За первый квартал в местах размещения остановились 87 тысяч туристов — это на 26 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем оказанных туристических услуг достиг 2,2 миллиарда тенге.



Как отметила Айгерим Сабиткызы, и.о. руководителя управления туризма Туркестанской области: «В целях развития туристической инфраструктуры в 2026 году реализуются пять проектов по ремонту дорог, ведущих к туристическим объектам, общей стоимостью 5 миллиардов 100 миллионов тенге. В число основных проектов, реализуемых по поручению областного акимата, входят реконструкция автомобильной дороги Туркестан – Шаульдер, ремонт дороги к городищу Сауран, а также средний ремонт дороги, ведущей в Бабайкорган».



Растет популярность и природного туризма. С начала года природные зоны отдыха посетили более 56 тысяч человек. Одновременно увеличивается и объем инвестиций. В туристическую отрасль уже привлечено около 29 миллиардов тенге — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



О развитии экотуризма рассказала Айгерим Сабиткызы, и.о. руководителя управления туризма Туркестанской области:

«В целях развития экотуризма реализуются важные проекты. В 2026 году в Сайрам-Угамском государственном национальном природном парке и Каратауском государственном природном парке будут построены визит-центры, а в Аксу-Жабаглинском заповеднике благоустроят туристические тропы и смотровые площадки. Эти работы будут выполнены в рамках проекта PROGREEN. Кроме того, в населенном пункте Хантагы города Кентау ведется строительство зоны отдыха „Хантау“ стоимостью 1 миллиард тенге».



Не остаются без внимания и действующие туристические локации. На побережье Шардаринского водохранилища ведутся работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния. Здесь устанавливают дополнительные туалеты, контейнеры для мусора, кабинки для переодевания и усиливают меры безопасности для отдыхающих.



Айгерим Сабиткызы, и.о. руководителя управления туризма Туркестанской области: «На побережье Шардаринского водохранилища ведутся комплексные работы по созданию комфортных условий для туристов. Принимаются системные меры по обеспечению санитарных норм, совершенствованию инфраструктуры и усилению безопасности. Сегодня на побережье функционируют 9 зон отдыха. Установлены дополнительные туалеты, мусорные контейнеры и кабинки для переодевания, регулярно проводятся работы по благоустройству территории».



Туристический поток в Туркестанской области продолжает расти. По итогам прошлого года регион посетили более миллиона человек, а сегодня среднесуточное количество гостей превышает 10 тысяч. По мнению специалистов, новые инфраструктурные и инвестиционные проекты позволят укрепить туристическую привлекательность региона и сохранить высокие темпы развития отрасли.



