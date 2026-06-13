Насколько безопасна Кошкарата?

С наступлением жары река Кошкарата стала главным местом отдыха шымкентцев. Ежедневно здесь купаются тысячи людей. Но насколько это безопасно и соблюдают ли горожане правила?

Набережная Кошкараты заполнена людьми с утра до вечера. Одни спасаются от зноя, другие — освежаются в прохладной воде. Этот природный источник стал любимым местом отдыха горожан.

Местные жители призывают бережно относиться к природному источнику: «Вода отличная, всё хорошо. Купаемся с удовольствием. Приходите и вы, только, пожалуйста, не мусорите. Нужно держать место в чистоте».

По словам горожан, Кошкарата остается доступным и комфортным местом для семейного отдыха: «Хорошая, целебная вода. Чисто, скамейки стоят. Для детей — супер. В аквапарках сейчас вход по 4–5 тысяч, а здесь всё бесплатно».

По словам спасателей, большинство ЧП летом происходит из-за нарушения правил. Поэтому рейды будут идти весь сезон. К слову, для купания здесь разрешено всего 70 квадратных метров.

О мерах безопасности на территории рассказал Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС Шымкента: «Это разрешенное место, поэтому для безопасности созданы все условия: от лестниц до ограждений и контроля чистоты. Также спасатели проводят ежедневные рейды. Эту работу мы ведем еще с апреля».

В ходе рейда спасатели раздали памятки и установили знаки в запрещенных зонах.

Они напомнили: детей нельзя оставлять без присмотра, что алкоголь и вода — несовместимы: «Мы из службы спасения. Будьте осторожны при купании. Присматривайте за младшими. Вот, возьмите, почитайте правила».

В будни сюда приходят до 4 тысяч человек, в выходные — до девяти. Рост потока требует контроля, поэтому территорию полностью осветили и оснастили видеокамерами.

О том, как обеспечивается порядок на набережной, рассказал Бауыржан Каумешов, начальник участка: «На участке установлены 112 фонарей и 27 камер за счет бюджета. Охрана полностью контролирует ситуацию. Нарушителей предупреждаем, а если не подчиняются — вызываем полицию».

Кошкарата сейчас — центр летнего отдыха, и безопасность здесь в приоритете. Секундная халатность может стоить жизни. Спасатели просят родителей всегда следить за детьми. К слову, в городе есть 13 запрещенных для купания мест и всего 3 разрешенных.