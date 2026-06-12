Благоустройство по новым правилам: курс на комфорт и экологию

В Казахстане утверждены новые Типовые правила благоустройства территорий городов и населённых пунктов. Документ направлен на формирование комфортной, безопасной и экологически устойчивой городской среды.

Новые нормы предусматривают комплексное развитие населённых пунктов с учётом современных требований к качеству жизни, рациональному использованию территорий и сохранению окружающей среды. Более подробно расскажет наш корреспондент

В Казахстане при проектировании улиц и общественных пространств теперь приоритет будет отдаваться пешеходам, общественному транспорту и велосипедистам. Особое внимание также уделяется сохранению и развитию арычной сети как важного элемента городской инфраструктуры и экологического состояния.

Новые нормы устанавливают единые требования к проектированию, строительству и содержанию объектов благоустройства. Они направлены на создание комфортной и безопасной городской среды для всех жителей, включая маломобильные группы населения. Кроме того, предусмотрено соблюдение норм пожарной безопасности и требований по охране окружающей среды.

Правила направлены и на сохранение исторического и природного наследия населённых пунктов, а также на повышение привлекательности общественных пространств и формирование современной городской среды.

Ожидается, что внедрение этих стандартов позволит сделать города и сёла страны более комфортными для проживания, улучшить качество благоустройства и обеспечить более сбалансированное развитие территорий.