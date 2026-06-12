Уроженец Шымкента приговорён к семи годам заключения за распространение идей терроризма

В апреле–мае 2026 года по уголовным делам, расследованным комитетом национальной безопасности, за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 13 человек. Суд назначил им различные сроки лишения свободы.

Один из осуждённых — житель Астаны — занимался пропагандой террористической идеологии в социальных сетях и склонял своё окружение к выезду в зоны террористической активности. По решению суда он приговорён к 8 годам лишения свободы.

Ещё один фигурант, уроженец Шымкента, распространял идеи терроризма и призывал к созданию в Казахстане теократического государства. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Кроме того, в указанный период в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай по подозрению в совершении аналогичных преступлений задержаны 11 человек. Среди них — двое иностранных граждан и трое казахстанцев, экстрадированных из-за рубежа.

По данным следствия, подозреваемые распространяли экстремистские материалы в интернете и среди своего окружения, призывали к выезду в зоны террористической активности, а также к применению насилия в отношении лиц, не разделяющих их убеждения.

По данным фактам проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям уголовного кодекса Республики Казахстан.

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