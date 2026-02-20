Выбор без отсрочки: ИП Шымкента предупреждают о последствиях

В Шымкенте около 20 тысяч предпринимателей пока не определились с выбором нового налогового режима. Если они не успеют подать уведомление до конца февраля, их бизнес автоматически переведут на общеустановленный режим.

Свободных мест в зале почти нет: бухгалтеры и владельцы ИП пришли за разъяснениями. С 2026 года правила в Налоговом кодексе изменились — каждый предприниматель должен официально подтвердить свой статус. Пока одни переживают и заваливают спикеров вопросами, другие сохраняют спокойствие.

Одна из участниц семинара считает, что во всем виноват обычный страх перед переменами. По ее мнению, разобраться в новых правилах можно, главное — чтобы чиновники не просто требовали отчетов, но и облегчали ведение бухгалтерского учета.

Алена Тен, бухгалтер:

«Если так посмотреть со стороны ведения бухгалтерского учета и вообще в целом, режим же изменили для ИП, чтобы переходили совсем на другой режим, но если так посмотреть — ничего сложного. Просто, я же говорю, всем начинать страшно. И хотелось бы, чтобы правительство, государство, не просто выводило из тени предпринимателей, а облегчило ведение бухгалтерского учета».

Времени на раздумья почти не осталось. Статистика налоговиков показывает: большинство бизнесменов уже определились, но около 20 тысяч предпринимателей города все еще тянут с решением. Если не подать заявку до конца февраля, система автоматически переведет их бизнес на общеустановленный режим.

Жуман Шерхан, руководитель отдела по работе с уполномоченными органами Управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Шымкенту:

«С 1 января по 28 февраля 2026 года все предприниматели должны подать уведомление о выборе налогового режима. Если этого не сделать, налогоплательщики будут переведены на общеустановленный режим. На сегодняшний день из 110 тысяч предпринимателей города уведомления подали уже 89 тысяч. Мы призываем оставшихся бизнесменов успеть подать заявку в ближайшие дни».

Напомним, новый Налоговый кодекс в Казахстане направлен на цифровизацию и прозрачность бизнеса. Однако многие участники семинара отмечают, что пока в теории все понятно, но реальные вопросы могут возникнуть уже позже — в ходе работы.