Более 100 абитуриентов отстранены от ЕНТ за запрещенные предметы

С начала основного ЕНТ-2026, стартовавшего 10 мая, тестирование прошли около 92 тысяч раз. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

71% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 29% — на русском, еще 164 человека выбрали английский язык.

По итогам второй недели проведения ЕНТ пороговый балл набрали 65% участников. Средний результат по пяти предметам составил 63 балла. Максимальный результат — 138 баллов.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для абитуриентов с особыми образовательными потребностями. В тестировании приняли участие 235 поступающих с ООП.

Подать апелляцию по содержанию тестовых заданий можно в течение 30 минут после завершения тестирования. Обращения по техническим причинам принимаются непосредственно во время экзамена. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

За вторую неделю ЕНТ выявлено 178 нарушений правил. Из них 103 абитуриента были отстранены за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 75 человек удалены из аудиторий за нарушения во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов использования подставных лиц не зафиксировано.

После завершения ЕНТ-2026 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты тестирования также будут аннулированы.

Всего для участия в ЕНТ заявления подали около 240 тысяч абитуриентов. С учетом двух попыток принято более 446 тысяч заявлений.