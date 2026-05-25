Прокуратура выявила неверную квалификацию по делу о наркотиках

Житель Туркестанской области был признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере — 200 граммов мефедрона.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако в ходе проверки законности судебного акта прокуратурой установлено, что действия осужденного были квалифицированы неверно.

По данным надзорного органа, в материалах дела усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1) и 3) части 3 статьи 297 УК РК — незаконное приобретение, хранение и перевозка мефедрона в целях сбыта, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По кассационному протесту генеральной прокуратуры приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В прокуратуре напомнили, что за совершение подобных преступлений предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.