Кто может поехать в летний лагерь бесплатно?

В этом году планируется охватить летним отдыхом 93 процента учащихся общеобразовательных школ Шымкента.

Из них около 11,5 тысяч детей отправятся в лагеря за счёт местного бюджета, еще около 10 тысяч — за счёт родителей и спонсоров, а более 100 школьников — за счёт профсоюза.

По словам заместителя руководителя городского управления образования Гульнар Дарибаевой, помимо этого, более 224 тысяч школьников будут отдыхать на пришкольных площадках. Путёвки за счёт бюджета будут предоставлены детям из социально уязвимых семей.

Безопасность загородных лагерей проверит специально созданная мониторинговая группа.

По информации городского управления образования, в 2025 году в лагерях не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия.