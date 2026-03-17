Freedom broker
500 юных домбристов исполнили кюи в Туркестанской области

500 юных домбристов исполнили кюи в Туркестанской области

Шынар Оразова
В рамках общенациональной декады Наурызнама в Туркестанской области прошло масштабное праздничное мероприятие под названием «Күй күмбірі».

Инициатива реализована при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан и акимата Туркестанской области. В необычном челлендже, который прошел в парке «Жібек жолы» 300 юных домбристов исполнили шедевры казахского кюя — «Адай», «Сарыарка», «Балбырауын».

Дети подарили зрителям праздничные эмоции.

Бексултан Кайратулы, организатор областного центра развития дополнительного образования: «В челлендже приняли участие школьники из Байдибекского и Отрарского районов, города Кентау. В областном центре собрались 300 исполнителей, еще 200 домбристов поддержали челлендж в своих районах. Одномоментно по всей области зазвучала домбра».

