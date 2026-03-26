Более 86 тысяч казахстанцев используют приложение AdiletGov

В Казахстане продолжается цифровизация исполнительного производства, направленная на повышение прозрачности и доступности услуг.

Как сообщил председатель комитета принудительного исполнения министерства юстиции РК Махсат Балабеков, 1 июля 2025 года в мобильном приложении «AdiletGov» был запущен модуль «Кабинет сторон».

С его помощью граждане могут в онлайн-режиме отслеживать меры принудительного исполнения, а при несогласии — оперативно подать обращение. Все обращения рассматриваются в течение пяти дней.

«С момента запуска поступило 12,7 тысячи обращений от сторон исполнительного производства. На сегодняшний день число пользователей приложения превышает 86 тысяч», — отметил спикер на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, в систему внедрен «Цифровой ассистент», который направлен на усиление контроля за деятельностью судебных исполнителей. Реестр должников обновляется в автоматическом режиме, также запущен механизм автоматической отмены мер принудительного исполнения.