Анастасия Новикова
Частные детективы смогут работать официально. Депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым формируется правовая основа института частной детективной деятельности в Казахстане.

Согласно проекту закона, частная детективная деятельность станет одним из видов лицензируемой предпринимательской деятельностью.

Частным детективом может стать гражданин Казахстана, получивший лицензию на осуществление частной детективной деятельности в соответствии с законом.

«Документом расширяются возможности граждан по защите своих прав и законных интересов, формирование правовой основы института частной детективной деятельности в нашей стране. Проект закона предусматривает основные понятия частной детективной деятельности, а также принципы, задачи и порядок ее осуществления», — Снежанна Имашева, депутат мажилиса парламента РК.

