Цифровая таможня: Казахстан и Россия упрощают транзит

Редактор Юлия Машковская
Цифровизация пунктов пропуска позволит усилить транзитный потенциал и повысить прозрачность в сфере перевозок. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов по итогам двусторонних переговоров глав правительств Казахстана и России.

По его словам, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области цифровизации таможенных систем.

«В процессе отслеживания транзитных перевозок исключён физический досмотр и контроль. Планируется масштабирование данного проекта. Мы ориентируемся на экономические интересы, чтобы бизнес функционировал без барьеров и избыточных контрольных мер. В этой связи внедряются современные цифровые решения. В частности, с 11 февраля текущего года начата реализация проекта по навигационным пломбам», — отметил Ержан Биржанов.

Он добавил, что в железнодорожной отрасли оформление разрешительных документов и деклараций уже переведено в электронный формат. В дальнейшем планируется цифровизация всех товарно-транспортных накладных, что повысит прозрачность взаимной торговли.

Также ведётся модернизация 30 пунктов пропуска на казахстанской стороне. Работы синхронизированы с соседним государством и проводятся без закрытия объектов. Расширение полос движения и оснащение современной техникой позволят повысить эффективность контроля на границе и сократить время обработки грузов.

«Наша общая задача — увеличить товарооборот между двумя странами до 30 млрд долларов в год», — подчеркнул вице-министр.

