Правительство России разрешило транзитные перевозки ряда товаров из Украины в Казахстан через территорию страны.

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, отмечается, что транзитные перевозки нескольких наименований товаров разрешаются в связи с обращением правительства Казахстана, сообщает ca-news

Всего в перечне указаны 22 товара, разрешенных к транзиту, среди которых железный купорос, электроизоляционный картон, крановые рельсы, редукторы, графитовые электроды, керамические изоляторы, прожекторы. Основной получатель продукции – АО «АрселорМиттал Темиртау».

Россия ввела запрет на автомобильные и железнодорожные транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан 1 января 2016 года.