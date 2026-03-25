Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Греции

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости.

«С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.

Глава нашего государства пожелал президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу – благополучия и процветания.