Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Греции

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Греции

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Константиноса Тасуласа с национальным праздником Греческой Республики – Днем независимости.

«С удовлетворением отмечаю, что отношения между Казахстаном и Грецией, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, имеют прочный фундамент и большой потенциал. Уверен, наше многогранное взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран», – говорится в телеграмме.

Глава нашего государства пожелал президенту Греции успехов в его ответственной государственной деятельности, а греческому народу – благополучия и процветания.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.