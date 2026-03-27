Индустриальная зона «Бадам» усиливает промышленный рост Туркестанской области

Индустриальная зона «Бадам» в Ордабасинском районе становится ключевой точкой промышленного роста Туркестанской области. Участники экспедиции «Балуан тас» посетили площадку и ознакомились с работой действующих предприятий.

Зона площадью 52 га почти полностью освоена и обеспечена всей необходимой инфраструктурой — газом, электричеством и водой, что делает её привлекательной для инвесторов.

На сегодня здесь реализовано 8 проектов на 22,6 млрд тенге с созданием 722 рабочих мест. Еще 6 проектов на стадии запуска — это дополнительные инвестиции в 6,7 млрд тенге и около 470 новых рабочих мест.

Развитие индустриальной зоны подтверждает устойчивый рост промышленности региона и усиливает экономический потенциал Туркестанской области.