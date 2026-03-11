Инвестиции в образование и науку в Казахстане выросли в пять раз

В Казахстане развитие науки и высшего образования стало одним из ключевых приоритетов государственной политики. Как отметил глава государства на заседании Национального совета по науке и технологиям, будущее страны напрямую связано с эффективным использованием высоких технологий и искусственного интеллекта.

«Будущее государства зависит от того, насколько эффективно мы будем использовать современные технологии и искусственный интеллект», — подчеркнул президент.

За последние пять лет инвестиции в сферу образования и науки увеличились в пять раз. В стране растет число исследовательских университетов и усиливается их сотрудничество с промышленностью.

В настоящее время реализуется около 300 коммерческих научных проектов, что позволяет выстраивать систему «университет – исследования – инновации – коммерция».

Активно развивается и международное сотрудничество: Казахстан установил стратегическое партнёрство с 40 ведущими зарубежными университетами, а в стране уже открыто 33 филиала иностранных вузов.

Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых. В рамках программы «Жас ғалым» с 2022 по 2025 годы одобрен 941 научный проект на сумму 23,16 млрд тенге. Сегодня 47% исследователей в стране — молодые ученые.

«Поддержка молодых исследователей является важным условием развития национальной науки», — отмечается в сообщении.

Государство также реализует социальные меры поддержки. За последние годы молодым ученым передано 606 квартир, из них 483 — через программу льготного кредитования «Отбасы банк», а 123 квартиры предоставлены безвозмездно.

Одновременно развивается региональная наука: создаются центры превосходства на базе университетов, расширяется сотрудничество науки и промышленности.

Эти меры направлены на укрепление человеческого капитала и превращение науки в одну из ключевых движущих сил экономического развития страны.