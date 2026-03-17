Казахстанцам придется страховать свою недвижимость

Казахстанцам придется застраховать свою недвижимость на случай непредвиденных ситуация. Соответствующий законопроект разрабатывается для жителей 16 регионов страны.

По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, страховая защита будет распространяться на четыре основные угрозы: землетрясения, наводнения, паводки и природные лесные пожары.

Ранее в случае таких катастроф компенсации пострадавшим выплачивались из государственного бюджета. Также за счёт средств государства восстанавливались разрушенные дома. Теперь казахстанцам придется страховать жилье, или рассчитывать на собственные силы.

«Модель включает несколько уровней финансирования: бюджетное финансирование, внешнее финансирование (условные займы и кредитные линии международных организаций) и страхование жилого имущества граждан. Для реализации модели принято решение о разработке отдельного проекта закона по введению обязательного страхования жилищ от рисков стихийных бедствий», — рассказали в АРРФР.

В стране появится единый оператор, который будет собирать взносы и контролировать выплаты. Предполагается, что это обеспечит прозрачность системы и позволит избежать сбоев при крупных чрезвычайных ситуациях. При этом стоимость страхования будет доступной. Размер ежегодных взносов составит от 2 до 20 тысяч тенге.

АРРФР: «На первом этапе страховые выплаты будут обеспечивать покрытие расходов пострадавших граждан от катастроф только на первоочередные нужды в 500-кратном размере от уплаченной страховой премии: при платеже 1 тыс. тенге выплата будет 500 тыс. тенге, при взносе в 20 тыс. тенге выплата составит 10 млн тенге. По мере накопления средств будут возмещаться расходы на ремонт и приобретение нового жилища».

Эксперты отмечают, что подобная практика широко применяется во многих странах мира и считается эффективным механизмом защиты граждан от последствий природных катастроф.

Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ: «Это общепринятая международная практика. Хороший пример, в Австралии на государственном уровне применяется, учитывая техногенные ситуации. Это, с одной стороны повышает ответственность, и снижает затраты государства в период техногенных ситуаций».

Пилотный проект планируют запустить в Алматы и Шымкенте. При этом у владельцев недвижимости будет достаточно времени для оформления страховки, предусмотрен переходный период сроком до трёх лет.