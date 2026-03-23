Меморандум с WADA закрепил лидерство Казахстана в антидопинговой политике

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан подписало меморандум о взаимопонимании с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), подтвердив приверженность страны принципам честного и чистого спорта.

Документ был подписан 22 марта в рамках встречи министра Ербола Мырзабосынова с президентом WADA Витольдом Банькой на полях чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении, проходившего в Торуни (Польша). Соглашение стало частью реализации поручений Главы государства по развитию международного сотрудничества и совершенствованию антидопинговой политики.

Президент WADA Витольд Банька отметил значительный вклад Казахстана в развитие антидопинговых инициатив: «Тёплый приём, оказанный во время нашего визита в Астану в прошлом году, стал важным этапом укрепления сотрудничества. Благодарю Казахстан и Президента Касым-Жомарта Токаева за поддержку и вклад в научные исследования. Подписание меморандума подтверждает, что страна всё активнее играет ведущую роль в продвижении чистого спорта в регионе».

В ходе встречи стороны также обсудили возможность проведения заседаний исполнительного комитета и учредительного совета WADA в Астане в 2027 году.

Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что Казахстан последовательно придерживается принципов честной конкуренции и активно развивает систему антидопингового образования: «Сотрудничество с WADA имеет стратегическое значение. Мы уделяем особое внимание формированию культуры чистого спорта, внедрению международных стандартов и лучших мировых практик. Казахстан не только поддерживает, но и реализует образовательные и профилактические программы в сфере антидопинга».

Особое внимание уделяется развитию образовательной и научной инфраструктуры. В частности, Казахский национальный университет спорта рассматривается как ключевая площадка для подготовки специалистов и обмена знаниями, что способствует укреплению позиции Казахстана как образовательного хаба Центральной Азии в сфере антидопинговой политики.

В прошлом году президент Казахстана принял Витольда Баньку — это был первый визит главы WADA в страну. В рамках встречи он был награждён орденом «Достық» II степени. Подписание нынешнего меморандума подтверждает системный и последовательный характер развития сотрудничества.