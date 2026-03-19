Новые правила мониторинга повысят прозрачность в здравоохранении

Министерство здравоохранения Казахстана намерено внедрить новые правила постаккредитационного мониторинга, направленные на совершенствование системы аккредитации и повышение качества медицинской помощи.

Постаккредитационный мониторинг позволит оценивать, насколько медицинские организации и аккредитующие структуры соответствуют установленным стандартам уже после получения аккредитации.

На сегодняшний день в стране аккредитованы 19 организаций, работающих в сфере аккредитации, а также 699 медицинских организаций — поставщиков услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.

Проект соответствующего приказа предусматривает уточнение порядка проведения мониторинга. В частности, плановые проверки будут проводиться один раз в три года, но не ранее чем через шесть месяцев после получения аккредитации. При этом ежегодный план мониторинга будет публиковаться на официальных сайтах организаций до 1 февраля.

Мониторинг будет осуществляться как в плановом, так и во внеплановом порядке. Основанием для внеплановых проверок могут стать обращения граждан, информация от государственных органов или сообщения в СМИ о возможных нарушениях.

Документ также разграничивает полномочия между государственным органом и аккредитующими организациями. Основной объем мониторинга возложат на аккредитующие структуры, в то время как государственный орган будет проводить выборочный контроль.

К проведению мониторинга планируется привлекать независимых экспертов и профильных специалистов, что обеспечит объективность оценки.

В случае выявления нарушений медицинским организациям предоставят время для их устранения. По итогам проверки будет выдаваться заключение о соответствии установленным стандартам.

Ожидается, что внедрение новых правил повысит прозрачность системы аккредитации, укрепит культуру качества и улучшит управление в медицинских организациях.