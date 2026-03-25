Нурлан Байбазаров назначен помощником президента по экономическим вопросам

Указом президента Республики Казахстан Нурлан Серикович Байбазаров назначен помощником президента по экономическим вопросам и освобожден от ранее занимаемой должности.

Нурлан Байбазаров окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Организация банковского дела» и имеет степень Executive MBA.

Трудовую деятельность начал в 1997 году в министерстве финансов РК, где проходил путь от специалиста до начальника отдела в бюджетном департаменте и департаменте государственного заимствования.

С 2004 по 2011 годы работал в АО «Банк Развития Казахстана» на должностях начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития и корпоративного секретаря.

С 2013 по 2016 годы занимал пост директора департамента развития отраслей экономики министерства национальной экономики РК.

С 2016 по ноябрь 2022 года был членом совета директоров и председателем правления АО «Фонд развития промышленности».

С ноября 2022 по октябрь 2023 года – член совета директоров и председатель правления АО «Банк Развития Казахстана».

С октября 2023 по февраль 2024 года – член совета директоров и председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С февраля по декабрь 2024 года занимал пост заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан.

С февраля по октябрь 2025 года – советник премьер-министра по экономическим вопросам.

С 15 октября 2025 года был назначен заведующим отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан.