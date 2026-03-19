Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Уполномоченный по вопросам семьи появится при президенте

Уполномоченный по вопросам семьи появится при президенте

-
Редактор Юлия Машковская
-
11
Фото: Акорда

Президент Казахстана подписал указ о создании института уполномоченного по вопросам семьи.

Документ направлен на усиление защиты прав человека, укрепление института семьи и совершенствование государственной семейной политики. Новый институт будет действовать при президенте в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, а уполномоченный займет должность заместителя председателя на общественных началах.

Согласно указу, основными задачами станут защита прав и интересов семьи, укрепление традиционных семейных ценностей, совершенствование семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей.

Правительству поручено принять меры по реализации указа, а контроль за его исполнением возложен на администрацию президента Республики Казахстан.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.