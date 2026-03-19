Уполномоченный по вопросам семьи появится при президенте

Президент Казахстана подписал указ о создании института уполномоченного по вопросам семьи.

Документ направлен на усиление защиты прав человека, укрепление института семьи и совершенствование государственной семейной политики. Новый институт будет действовать при президенте в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, а уполномоченный займет должность заместителя председателя на общественных началах.

Согласно указу, основными задачами станут защита прав и интересов семьи, укрепление традиционных семейных ценностей, совершенствование семейной и демографической политики, профилактика семейно-бытового насилия, а также содействие благополучию казахстанских семей.

Правительству поручено принять меры по реализации указа, а контроль за его исполнением возложен на администрацию президента Республики Казахстан.