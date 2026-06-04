Жители 21-го микрорайона подняли ключевые вопросы на встрече с акимом

Возможность задать вопрос акиму города напрямую — дорогого стоит! И жители 21-го микрорайона проявили свою активную гражданскую позицию.

Как выяснилось, многих заботит общественная безопасность, к примеру Мария Байдулла, считает, что необходимо усилить опорный пункт полиции.

Мария Байдулла, жительница г. Шымкента: «Территория нашего 25-го опорного пункта очень большая, Габит мырза. Она начинается от улицы Момышулы и заканчивается улицей Калдаякова. Её нельзя сравнивать с другими районами. Здесь находятся Арбат, улицы Айбергенова и Жангельдина, есть посуточные квартиры. К нам приезжает много молодёжи. Физически сотрудники не успевают справляться. Просим добавить ещё две штатные единицы».

Улыкбек Мылтыков, заместитель начальника департамента полиции г. Шымкента: «Мы уже внесли предложения с учётом численности населения. Сейчас этот вопрос рассматривается по штатному расписанию. В каждом опорном пункте работает участковый инспектор. Кроме того, сотрудники департамента оказывают помощь и участвуют в этой работе».

Не менее остро стояла проблема отсутствия парковочных мест. В одном из микрорайонов города, рядом с высотными домами предприниматель строит медицинский центр и хочет сделать там автостоянку.

«Представители организации предлагают построить парковку за свой счёт и разрешить жителям пользоваться ею, а затем использовать её самим. Они хотят разместить её возле лотка за домом и обещают вместо старых и засохших деревьев посадить новые. Деревья ещё не вырубались. Мы хотим получить ваше разрешение».

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Ни в коем случае не разрешайте вырубку деревьев. На вырубку разрешения не будет. Лучше расширьте участок. В 2024 году объект построили небольшим, потому что территория была маленькая, поэтому и парковки не хватило».

Марат Мыктыбеков, аким Аль-фарабийского района: «Габит мырза, сейчас время такое, что почти в каждой семье по четыре автомобиля. Там должно быть место и для машин, и для пешеходов. У нас есть свободные участки».

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента: «Мы не против использования свободной земли. Но категорически против вырубки деревьев. Это недопустимо. Аким района выедет на место и посмотрит ситуацию. Необходимо съездить и изучить вопрос».

А вот у кого нет автомобилей- проблема другая. Общественный транспорт. Раушан Жоланова пришла на встречу с просьбой от имени всех соседей.

Раушан Жоланова, жительница г.Шымкента: «Автобусы №114 и №72 ходят до базара, спасибо, они работают. Маршрут №57 идёт в сторону Самала. А нам нужен маршрут в сторону Байтурсынова. По моим подсчётам, около 65 процентов жителей нашего района работают именно там».

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

«Через два месяца завершится разработка комплексного плана. Также рабочие закончат продолжение проспекта Кунаева. После этого мы планируем запустить маршрут именно по этой дороге».

Обсудили установку приборов учета по высоким ценам и ложные сообщения в сети. Габит Сыздыкбеков выслушал все обращения жителей. Он дал конкретные поручения ответственным лицам и потребовал решить все вопросы в кратчайшие сроки.