Токаев принял участие в поднятии государственного флага

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.

В ходе мероприятия почетный караул доложил о готовности, после чего прозвучал гимн и был поднят флаг Казахстана.

Глава государства поздравил граждан с Днем государственных символов, подчеркнув их особую роль в укреплении единства и государственности страны. Он отметил, что флаг, герб и гимн отражают ценности, историю и независимость Казахстана.

Токаев также заявил, что уважение к государственным символам является важным показателем патриотизма и напомнил о значении конституционных реформ и принципов «Справедливого Казахстана».