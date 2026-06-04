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Токаев принял участие в поднятии государственного флага

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Редактор Юлия Машковская
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Фото Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этномемориальном комплексе «Атамекен» в Астане.

В ходе мероприятия почетный караул доложил о готовности, после чего прозвучал гимн и был поднят флаг Казахстана.

Глава государства поздравил граждан с Днем государственных символов, подчеркнув их особую роль в укреплении единства и государственности страны. Он отметил, что флаг, герб и гимн отражают ценности, историю и независимость Казахстана.

Токаев также заявил, что уважение к государственным символам является важным показателем патриотизма и напомнил о значении конституционных реформ и принципов «Справедливого Казахстана».

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