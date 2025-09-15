В Шымкенте прошёл семинар по повышению роли государственного языка в судопроизводстве

В суде города Шымкента состоялся семинар, посвящённый вопросам использования государственного языка в судопроизводстве и обсуждению перспектив его дальнейшего развития.

Мероприятие прошло с участием председателей и судей районных и приравненных к ним судов, а также представителей специализированных судебных органов.

Семинар открылся вступительным словом судьи-модератора Тамары Смайловой.

В своём обращении она подчеркнула значимость расширения сферы применения государственного языка в деятельности судов, отметив, что полноценное внедрение казахского языка в судебную практику будет способствовать укреплению правовой культуры и повышению доверия граждан к судебной системе.

Далее по теме повестки дня с докладами выступили судья специализированного межрайонного административного суда города Шымкента Ғ. Укшебаев, судья межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента О. Сейсентаев и судья специализированного суда по делам несовершеннолетних города Шымкента Қ. Сапар.

В своих выступлениях они подробно остановились на текущем состоянии применения государственного языка в судопроизводстве, обозначили существующие проблемы и предложили конкретные пути их решения.

В ходе семинара участники обсудили вопросы повышения уровня владения государственным языком среди судей и сотрудников аппаратов судов, необходимость создания качественной методической базы и совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих использование языка в судебной сфере.

Кроме того, внимание было уделено вопросам подготовки кадров и организации языковых курсов для сотрудников судов, а также внедрению современных технологий, способствующих расширению использования государственного языка.

Завершая мероприятие, Тамара Смайлова отметила, что прозвучавшие предложения и рекомендации станут вкладом в развитие судебной системы и будут способствовать укреплению позиций государственного языка в правосудии.

Она поблагодарила участников за активное участие, конструктивные предложения и заинтересованное обсуждение заявленной темы.