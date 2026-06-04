В Казахстане продолжают ликвидировать свалки, выявленные из космоса

Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана продолжает работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок с использованием спутникового мониторинга.

Проект реализуется совместно с национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» с 2018 года. Мониторинг проводится ежегодно в период с апреля по ноябрь.

По словам председателя комитета экологического регулирования и контроля Ерболата Кожикова, с начала текущего года в стране выявлено 884 несанкционированные свалки. Из них ликвидировано 196 объектов, что составляет 22% от общего числа.

Наибольшее количество стихийных свалок зафиксировано в области Абай, Костанайской области и области Ұлытау.

Кроме того, космический мониторинг продолжается в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.