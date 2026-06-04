Миротворцы из Шымкента вернулись на Родину

Миротворцы из Шымкента с честью завершили международную миссию на Голанских высотах и вернулись на родину. Военнослужащие, прослужили в непростом регионе на Ближнем Востоке, год. Их торжественно встретили сослуживцы и близкие.

Трое наших земляков, с честью завершивших международную миротворческую миссию на Голанских высотах, вернулись домой. Они год служили в зоне Сирийского конфликта. Сержант Мейрамбек Жакыпов во время командировки профессионально выполнил свой долг и подтвердил верности воинской присяге.

Мейрамбек Жакыпов, сержант 3-го класса: «По поручению нашего президента миротворческую миссию в Сирии мы, считаю, провели на высоком уровне. Все поставленные там задачи мы выполнили чётко. Большое спасибо за такой тёплый приём с почестями от воинской части, моя благодарность безгранична».

Контингент миротворцев успешно провел более тысячи операций на Ближнем Востоке. Среди них патрулирование территории, проведение тактических учений, обезвреживание взрывных устройств и сопровождение официальных лиц в безопасную зону. Полученный опыт — бесценен.

Батырхан Абылай, сержант: «Боевые задачи на Голанских высотах мы выполнили полностью и с честью. Пусть наше будущее будет мирным. Призываю сослуживцев выполнять задачи чётко и грамотно. Мы получили огромный опыт во время выполнения миссии. Теперь будем делится им с нашими товарищами».

Напомним, Казахстан направил свой первый самостоятельный контингент на Голанские высоты в марте 2024 года. Наши солдаты в рамках ООН охраняют наблюдательные посты и проводят мониторинг для контроля режима прекращения огня.

В целом, с 2014 года около 900 наших соотечественников выполняли миротворческие миссии в разных точках мира.