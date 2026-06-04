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В Шымкенте состоялась торжественная церемония поднятия флага

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню государственных символов Республики Казахстан. Эта дата традиционно подчёркивает особую значимость государственного флага, герба и гимна как ключевых атрибутов независимости и единства страны.

Центральным моментом церемонии стало торжественное поднятие Государственного флага на 100-метровом флагштоке — символе динамичного развития города Шымкента. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции, ветераны и жители мегаполиса.

Участие представителей разных поколений подчеркнуло преемственность традиций и важность государственных символов в формировании гражданской идентичности.

Государственные символы являются важной частью национального самосознания, отражая исторический путь страны и укрепляя основы патриотического воспитания. Праздничная дата напоминает о необходимости бережного отношения к символам государства и их значении для общества.

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