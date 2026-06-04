Около 300 спортсменов прибыли на чемпионат Азии в Туркестан

В Туркестане стартует чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов U18 и U23, а также по параканоэ.

В соревнованиях, которые пройдут с 3 по 7 июня 2026 года, участвуют около 300 спортсменов из 15 стран Азии. В их числе сборные Казахстана, Вьетнама, Японии, Индии, Узбекистана и других государств.

Накануне турнира международные эксперты подтвердили готовность гребного канала, отметив его соответствие высоким стандартам.

Казахстан на соревнованиях представят 58 спортсменов. В Туркестане уже проходят тренировки и подготовка к официальному открытию чемпионата.