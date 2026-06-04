Трагедия в Келесском районе

Трагедия в в Келесском районе, там утонули сразу двое детей, они были братьями. Мальчики, по невыясненным пока обстоятельствам, упали в оросительный канал Ошакты и их унесло течением. По одной из версий, дети находились без присмотра. Эта трагедия пополнила черный список утонувших с начала года.

Печальный факт подтвердили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Трагический случай произошел в селе Енбекши Туркестанской области, вечером 31 мая. Дети, упавшие в оросительный канал, были унесены сильным течением.

Фуркат Жолдасов, инженер управления департамента по ЧС Туркестанской области: «По информации, в поисковых мероприятиях были задействованы 73 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, департамента полиции и оперативно-спасательных отрядов, а также 11 единиц техники и 2 плавательных средства».

По данным ДЧС, старшему ребёнку было 13 лет, младшему 8 лет. Тело одного из них нашли в ту же ночь, второго обнаружили на следующий день. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Трагические случаи на воде происходят регулярно. С начала года в Туркестанской области зарегистрировано 16 несчастных случаев утопления. 12 из погибших — дети.

Фуркат Жолдасов, инженер управления департамента по ЧС Туркестанской области: «Пользуясь случаем жителей и гостей Туркестанской области призываем не оставлять детей без присмотра и не купаться в необорудованных и незнакомых местах».

Напомним, что 23 марта в Келесском районе утонул 8-летний мальчик. Спасатели искали его тело в течении месяца, однако поиски оказались безуспешными. Будьте внимательны и осторожны на воде, не оставляйте детей без присмотра.