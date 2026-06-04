Обсуждены вопросы занятости и трудоустройства в Туркестанской области

35 тысяч рабочих мест создано в Туркестанской области с начала года. Более 59 000 человек получат адресную социальную помощь. Но этого недостаточно считает аким области, задача — обеспечить стабильной работой как можно больше жителей региона.

Реализации региональной карты занятости стала главной темой аппаратного совещания в областном акимате. Необходимо обеспечить качественное выполнение показателей занятости, своевременную реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, и, главное — увеличить количество постоянных рабочих мест. Это задача акимов городов и районов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:: «Поручаю своевременно и качественно выполнить установленные на 2026 год индикаторы в сфере занятости, привлечь дополнительные инвестиции и создать новые постоянные рабочие места. Необходимо принять соответствующие меры по снижению уровня безработицы. В этой сфере все еще имеются недостатки».

Региональная карта занятости – 2026. План на год:

74 516 рабочих мест.

Из них:

54 483 – постоянных.

20 033 – временных.

Трудоустройство граждан:

14 507 человек трудоустроены на постоянные рабочие места.

16 027 человек привлечены на субсидируемые рабочие места.

Планируется реализовать 284 инфраструктурных проекта.

По итогам заседания аким области подверг критике акимов районов и городов, а также руководителя управления, допустивших недостатки в работе. Нуралхан Кушеров поручил обеспечить полное выполнение показателей в сфере занятости, улучшить результаты в зонах риска и повысить эффективность социальных программ.