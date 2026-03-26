Президент поблагодарил специалистов, работающих с параспортсменами

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность тренерам, спонсорам, врачам и всем специалистам, работающим с параспортсменами.

Он подчеркнул, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли наставники: «Вы передали ему свои знания и опыт, укрепили чемпионский характер и стремление к высоким целям».

Глава государства отметил, что достижения паралимпийцев вдохновляют молодое поколение и способствуют развитию массового спорта в стране: «Жизнь этих спортсменов – настоящий подвиг, пример упорства и силы воли».

Также президент подчеркнул значимость новой Конституции: «Она олицетворяет силу национального духа, стремление к единству и создание равных возможностей для всех. Основной закон обеспечивает права и свободы граждан, развитие образования, науки, технологий и спорта, а также защиту независимости и суверенитета страны».

По словам Токаева, успехи казахстанских параспортсменов подтверждают ценности государства и вдохновляют на достижения в любых сферах жизни.