Прогноз по базовой ставке на апрель

В апреле Нацбанк объявит новое решение по базовой ставке. Большинство экспертов едины во мнении, что регулятор сохранит текущий уровень базовой ставки. На решение повлияют как внутренние решения по тарифам и топливу, так и внешние факторы, включая логистику и глобальные цены.

В этих условиях базовая ставка продолжает играть ключевую роль, определяя стоимость денег в экономике и напрямую влияя на кредиты и сбережения.

В этом году базовая ставка пока не менялась, по итогам двух заседаний ее сохранили на уровне 18%. В ассоциации финансистов Казахстана считают, что с высокой вероятностью национальный банк продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики. Об этом говорят и результаты мартовского опроса: около 82% участников рынка ожидают сохранения ставки на текущем уровне.

«Согласно нашим последним результатам опроса, большинство участников ожидали сохранения инфляции на уровне 11,4%, что противоречит устойчивому дезинфляционному тренду. Ну и, конечно же, месячная инфляция также показывает рост. В феврале месячная инфляция ускорилась с 1% до 1,1%», — Алмат Оракбай, ведущий аналитик АФК.

Дополнительное инфляционное давление могут оказать отмена моратория на цены на ГСМ и услуги ЖКХ, а также реализация национального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры. Эксперты отмечают: рост инвестиций в сектор неизбежно приведёт к пересмотру тарифов.

«У нас в этом году, в любом случае до конца первого квартала, до конца следующего квартала или второго квартала, убирается вот этот мораторий на отпуск цен по ГСМ, который, естественно, является существенным драйвером роста цен, то есть он является проинфляционным фактором. И получается по ценам на услуги субъектов естественных монополии. Это все вот эти коммуналка наша», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Кроме того, дополнительное давление на цены может оказать удорожание логистики и рост стоимости топлива на фоне длительных ограничений в ключевых транспортных маршрутах. Это усиливает риски глобального ускорения инфляции.

Следующее решение по базовой ставке Национальный банк Казахстана озвучит 24 апреля.

