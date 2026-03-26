«Таза Қазақстан»: Олжас Бектенов принял участие в акции «Мөлдір бұлақ»

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в акции «Мөлдір бұлақ» в Туркестанской области — очищен и благоустроен родник «Ақ-Ата».

Работы прошли совместно с жителями: очищен исток, высажены деревья, приведена в порядок территория площадью 3,5 га.

Сообщается, что по региону планируется «расчистить порядка 1,5 тыс. родников». Акция уже охватила шесть регионов, а всего в ней участвуют «свыше 3,8 тыс. человек».

Отмечается, что родники рассматриваются как «дополнительный источник водообеспечения» в условиях дефицита воды.

Олжас Бектенов подчеркнул: «мероприятия “Таза Қазақстан” стали общенациональным движением», а проект «расширяет границы», привлекая внимание к рациональному использованию водных ресурсов.