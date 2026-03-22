Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство газоэлектростанции в Туркестане и усилить контроль за реализацией проекта.

Глава государства отметил, что ранее были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ в Кентау, капитальный ремонт которой не проводился более 70 лет.

Отдельное внимание президент уделил строительству газоэлектростанции, сроки которого затянулись. В этой связи он поручил правительству и «Самрук-Казына» взять реализацию проекта под строгий контроль и обеспечить его скорейшее завершение.

Также было отмечено, что в регионе продолжается открытие новых промышленных предприятий, что способствует созданию тысяч рабочих мест и развитию экономики.

Президент подчеркнул, что устойчивое развитие регионов является ключевым фактором укрепления государства. По его словам, рост региональной экономики и повышение благосостояния граждан остаются приоритетными стратегическими задачами.