Президент подвёл итоги социально-экономического роста

Касым-Жомарт Токаев отметил значительные социально-экономические достижения страны, подчеркнув устойчивое развитие даже в условиях глобальных вызовов.

По его словам, несмотря на внешние и внутренние трудности, Казахстан продолжает уверенно двигаться вперёд. В 2025 году рост экономики составил 6,5%, а объём валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов. При этом показатель ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов, что стало рекордом среди стран СНГ.

Золотовалютные резервы страны достигли 74 млрд долларов — это самый высокий уровень за всю историю Независимости Казахстана.

Президент также отметил, что на долю Казахстана приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлечённых в Центральная Азия. Существенную роль в экономике играет малый и средний бизнес, вклад которого достиг 40%.

Социальные показатели также демонстрируют положительную динамику: средняя продолжительность жизни в стране увеличилась до 75,9 года.

Глава государства сообщил, что в текущем году Казахстан войдёт в число 50 крупнейших экономик мира. По прогнозам Международный валютный фонд, страна также может попасть в топ-25 государств, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики.

В завершение президент подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны благодаря единству и трудолюбию народа, однако останавливаться на достигнутом нельзя.

