Туркестанская область представила традиционные ремесла на международном фестивале

В Алматы в рамках декады Наурызнама, приуроченной к 16 марта — Дню культуры и национальных традиций, впервые прошли международный фестиваль и научно-практическая конференция «Nomadic Art: Дала мәдениетінің жаһандық бейнесі».

В мероприятии была представлена и Туркестанская область.

В программе фестиваля состоялись научно-практическая конференция «Национальное наследие – аманат поколений: синергия музейных артефактов и этнодизайна», показы этноколлекций отечественных и зарубежных дизайнеров, международная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, а также мастер-классы по древним ремесленным технологиям.

«Проект направлен на популяризацию культуры кочевников, развитие современного этнодизайна и укрепление международных творческих связей», — отметили организаторы.

Особое внимание в рамках фестиваля уделили презентации городов Тараз, Туркестан и Алматы, входящих во Всемирную сеть ремесел World Craft Cities.

Гостям представили этнографическую выставку, современные художественные инсталляции и интерактивные площадки по войлоковалянию, керамике, ювелирному делу и обработке кости.

Также состоялись B2B-встречи с экспертами World Craft Council, по итогам которых были подписаны стратегические соглашения.

«Документы направлены на продвижение ремесленников Центральной Азии на международные рынки», — сообщили участники встречи.