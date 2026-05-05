Потребителям вернут миллиарды тенге за нарушения в тарифах

В Казахстане контроль за тарифами на коммунальные услуги включает не только их утверждение, но и регулярные проверки с реальными санкциями. Этим занимается комитет по регулированию естественных монополий и его территориальные подразделения.

По итогам 1 квартала 2026 года проведено 58 проверок, нарушения выявлены в 20 случаях, наложены штрафы на сумму более 63,7 млн тенге. В 2025 году — 123 проверки, 62 нарушения и штрафы свыше 922,9 млн тенге.

Контроль сопровождается конкретными мерами: предприятия штрафуют, а потребителям возвращают переплаты.

Так, в Павлодарской области оштрафован «Павлодар-Водоканал», а в Семей потребителям вернут более 478 млн тенге из-за неисполнения инвестпрограммы.

Дополнительно применяется механизм компенсирующих тарифов — уже обеспечен возврат средств населению на сумму около 14 млрд тенге.

Например, в Карагандинская область потребителям вернут свыше 3,1 млрд тенге.

Таким образом, государство усиливает контроль за тарифами и защищает права граждан через штрафы, перерасчёты и возврат средств.