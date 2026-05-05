Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Происшествия В Казахстане пресекли крупный канал ввоза наркотиков из Таиланда

В Казахстане пресекли крупный канал ввоза наркотиков из Таиланда

-
Редактор Юлия Машковская
-
40
Иллюстративное фото

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по пресечению каналов международного наркотрафика и недопущению использования транзитного потенциала страны преступными группировками.

В аэропорту Алматы в ходе совместных досмотровых мероприятий полиции и пограничной службы КНБ предотвращена попытка контрабанды наркотиков.

По прибытии рейса Бангкок – Алматы задержан 20-летний гражданин одного из соседних государств. При личном досмотре у него обнаружены и изъяты 12 пластиковых ёмкостей с гашишным маслом общим весом около 11 килограммов.

С начала года оперативными подразделениями пресечено уже 57 фактов незаконного ввоза наркотических средств на территорию Казахстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РК. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы продолжают работу по перекрытию каналов наркотрафика и противодействию транснациональной преступности.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.