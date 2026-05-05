В Казахстане пресекли крупный канал ввоза наркотиков из Таиланда

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает работу по пресечению каналов международного наркотрафика и недопущению использования транзитного потенциала страны преступными группировками.

В аэропорту Алматы в ходе совместных досмотровых мероприятий полиции и пограничной службы КНБ предотвращена попытка контрабанды наркотиков.

По прибытии рейса Бангкок – Алматы задержан 20-летний гражданин одного из соседних государств. При личном досмотре у него обнаружены и изъяты 12 пластиковых ёмкостей с гашишным маслом общим весом около 11 килограммов.

С начала года оперативными подразделениями пресечено уже 57 фактов незаконного ввоза наркотических средств на территорию Казахстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РК. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы продолжают работу по перекрытию каналов наркотрафика и противодействию транснациональной преступности.