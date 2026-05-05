Уголовное дело по обвинению Данияра Мейрхана в домогательствах прекращено, об этом сообщила его адвокат Алия Жаманбаева. По ее словам данное решение является окончательным в рамках принятых процессуальных актов.

Доказательствами невиновности начальника комитета по противодействию наркопреступности стали скрины писем потерпевшей к Мейрхану. По ее словам,также ранее распространявшиеся заявления о «20 сотрудниках», якобы подавших жалобы, не соответствуют действительности.

«По ситуации с мобильным телефоном. Устройство было приобретено на личные денежные средства Мейрхана. Проверочные мероприятия продолжаются. Мейрхан Данияр Мейрханулы является действующим сотрудником правоохранительных органов, который долгое время вел принципиальную и жесткую борьбу с наркопреступностью. Мы считаем, что попытки дискредитировать его носят заказной характер» — адвокат Алия Жаманбаева.

Информация об уголовном преследовании Данияра Мейрхана появилась в апреле. В соцсетях распространились сведения, что главу комитета обвинили в злоупотреблении полномочиями и домогательствах после коллективного обращения подчиненных.

В МВД тогда подтвердили, что на основании жалоб сотрудников материал был зарегистрирован, а сам Мейрхан на время проверки отстранен от исполнения обязанностей.