В Казахстане началась инвентаризация родников

В Сайрамском районе волонтёры навели порядок вокруг источника воды, который, почти три столетия радует жителей Сайрамского района. Экологическая акция, начавшаяся в рамках «Дня очищения» декады Наурызнама, в дальнейшем охватит ещё около 1,5 тысяч естественных источников водоемов.

Экологическая акция «Мөлдір бұлақ» в Сайрамском районе началась родника «Ақ ата». Волонтеры провели тщательную уборку на территории исторического объекта, существующего с XVII–XVIII веков. Очистка родника, занимающего площадь 3,5 гектара, — это не просто субботник. Это шаг направлен на инвентаризацию стратегически важных объектов для предотвращения дефицита воды.

Нурлыбек Сарсенбиев, аким Акбулакского сельского округа: «Основная цель данного мероприятия — защита окружающей среды, сохранение чистоты природы и формирование экологической культуры среди жителей. Кроме того, важно донести до каждого гражданина, что он ответственен за чистоту родной земли. В рамках акции «Мөлдір бұлақ» в нашем селе очищаются родники и реки от мусора. Такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе».

К экологической акции привлечено 4 тысячи волонтеров, особый упор делается на молодёжь. Первый этап проекта «Мөлдір бұлақ» охватывает 29 родников в 6 регионах Казахстана, включая Туркестанскую, Жамбылскую, Кызылординскую области и город Шымкент.

В дальнейшем только в Туркестанской области планируется привести в порядок около 1,5 тысяч источников воды.

Даулен Ниязбек, руководитель КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Сайрамского района: «Группа волонтёрской молодёжи нашего района активно занимается посадкой деревьев и очисткой родников. От имени молодёжи нашего района призываю всех молодых людей по всей республике активно присоединиться к этой акции».

В апреле начнётся второй этап акции, который охватит все регионы страны. Специалисты уже подготовили карту 2772 родников, данные взяты в том числе и из архивов.

Местонахождение семиста источников уже точно определено, в будущем эти родники могут помочь в решении проблемы дефицита воды.