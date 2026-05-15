Казахстан занял 50 место в мировом рейтинге по времени в дорожных пробках

Казахстанцы стали проводить в дороге всё больше времени. Несмотря на ремонт дорог и цифровые системы пробок на казахстанских дорогах меньше не становится. Эксперты связывают это с ростом числа автомобилей и устаревшей городской инфраструктурой: многие улицы и микрорайоны просто не рассчитаны на такой поток машин.

В результате обычная поездка по городу всё чаще превращается в испытание на терпение.

По данным аналитиков портала Numbeo, комфортной считается дорога не дольше 25 минут. Но казахстанцы тратят заметно дольше. В прошлом году жители страны в среднем тратили на дорогу в среднем 35,5 минут, а в этом почти 36. В мировом рейтинге Казахстан занял 50 место из 89.

Быстрее всего добираются жители Исландии и Эстонии, там на дорогу уходит около 20 минут. А вот в Нигерии люди проводят в пути больше часа. При этом в Казахстане всё зависит от города, времени суток и удачи.

«Зависит от час пика, у нас развязка строится и я там почти пол часа провел», — водитель.

«В пробках я мало времени провожу, я стараюсь их объезжать», — житель Шымкента.

Последние 2 года я жил в Алматы, там действительно пробки, в Шымкенте таких пробок нет. В среднем в час пик провожу 20 минут, а в Алматы может быть часами», — местный житель.

Города, особенно мегаполисы, давно перестали справляться с количеством машин. Ведь если когда-то автомобиль был роскошью на весь двор, то сегодня почти обязательный атрибут каждой семьи. И уровень автомобилизации продолжает расти сейчас на тысячу жителей приходится 241 автомобиль.

Для сравнения: в России этот показатель выше, а в странах Европы достигает 600 машин. И даже при нынешнем количестве транспорта города уже ощущают нехватку пространства.

«Когда у нас будет развит транспорт, который будет ходить как часы, который будет пустой, нормально можно зайти в автобус и в метро даже в час пик. Тогда у нас будет отток людей из автомобилей. Но сейчас в метро наше алматинское так просто не зайдешь с первого раза. То есть час пик там просто 2-3 волны нужно пережить», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

Эксперты уверены дело не только в количестве автомобилей, но и в хаотичной городской застройке. Новые объекты появляются быстрее, чем продумывается логистика. И пока города продолжают расти вверх и вширь, водители продолжают стоять иногда дольше, чем едут.

«Надо общереспубликанскую программу уже делать по, значит, логистике в целом внутригородской, внутриреспубликанской. В целом, рассматривать все вопросы. Если стройка какая-то мешает проезду, наверное, вплоть до сноса. В основном надо снижать количество объектов торговли и прочее на центральных улицах. Тогда автоматически это все отток произойдет», — Николай Саев, почетный строитель Казахстана.

При этом в мировом рейтинге дорожного трафика Казахстан посередине. А это значит что люди чаще выбирают личные автомобили вместо общественного транспорта.