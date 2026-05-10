10 лет конкурсу «Родной язык и семья»

Традиция, когда бабушки рассказывают внукам сказки, постепенно уходит в прошлое. Но, известно, что именно народные сказания развивают воображение ребёнка, обогащают словарный запас и помогают различать добро и зло.

Эту тему в своей постановке раскрыли ученики школы №112, ставшие обладателями Гран-при конкурса «Родной язык и семья». В постановке приняли участие около 200 учеников и родителей.

«Мы продемонстрировали любовь матери и отца, добрососедские отношения, а также тёплые взаимоотношения между сватами. Кроме того, показали интересные забытые обычаи»,— директор школы №112 Шахиза Турсынбаева.

В этом году конкурс прошёл с особым размахом. Около двух тысяч представителей других национальностей из 16 школ города продемонстрировали своё уважение к государственному языку. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников, их глубокое изучение темы и серьёзный творческий подход. Проект стал не только способом изучения языка, но и важным инструментом воспитания национальных и семейных ценностей у подрастающего поколения.

Айшат Абдирашиткызы, методист по казахскому языку городского отдела образования: «Если раньше участники показывали всем известные традиции — беташар, проводы невесты или тусаукесер, то сейчас всё чаще представляют малоизвестные обряды»,— поясняет методист по казахскому языку Айшат Абдирашиткызы.

Первое место заняла школа №111, еще два учебных учреждения стали обладателями второго места. Все участники, были награждены ценными призами. Организаторы уверены, что этот проект способствует укреплению интереса молодёжи к государственному языку и национального единства.