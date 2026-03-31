В Казахстане открыты 303 научные лаборатории

Редактор Юлия Машковская
В Казахстане в рамках развития образовательной и научной инфраструктуры открыто 303 научные лаборатории и 62 центра коммерциализации, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании правительства.

Министр отметил, что в стране увеличено финансирование науки, введены налоговые льготы для НИОКР, а также впервые создан эндаумент-фонд, в который уже привлечено 2 млрд тенге с целью постепенного формирования капитала до 10 млрд тенге.

«Особое значение имеет то, что эта экосистема строится не изолированно, а в тесной кооперации с Astana Hub и Международным центром искусственного интеллекта Alem.ai. Это создает единый контур, объединяющий науку, стартапы, технологические команды и инфраструктуру роста», — добавил Саясат Нурбек.

