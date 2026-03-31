В Казахстане планируют создать проектный офис по роботизации отраслей экономики

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о проводимой работе по внедрению роботов в промышленное производство.

Он отметил, что в рамках развития инноваций в машиностроении одним из приоритетов является роботизация производства.

На сегодня в стране плотность промышленных роботов составляет около 7 единиц на 10 тыс. работников, что существенно ниже показателей ведущих стран мира.

«В этой связи в целях развития роботизации и сокращения дефицита кадров на производстве начата активная работа по внедрению цифровых решений, включая АСУП, аналитику данных, элементы искусственного интеллекта и цифровые платформы, а также промышленных роботов и системы машинного зрения», добавил Ерсайын Нагаспаев.

По данным ведомства, по итогам 2025 года установлено более 300 роботов, включая FANUC и ABB. Среди примеров завод KIA Qazaqstan с 68 роботами и Astana Motors с 54 роботами.

Также совместно с министерством цифровизации в рамках общенациональной стратегии «Digital Kazakhstan» планируется создание проектного офиса по роботизации отраслей экономики.