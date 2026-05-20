Открытие чемпионата РК по легкой атлетике среди молодежи состоялось в Шымкенте

Чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике среди юношей и девушек — U16. Заявлено 19 команд со всех регионов страны. Всего за медали борются 721 атлетов.

Особое внимание в ходе соревнований было уделено выступлениям девушек в беговых дисциплинах, прыжках и метаниях.



Канат Жолдыкараев, исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта г. Шымкента: «Уважаемые спортсмены, тренера, и судьи, я вас поздравляю с открытием чемпионата РК, в городе Шымкент. В легкой атлетике есть большая история, у нас есть чемпионы Азии, мира, чемпионы Олимпийских игр, я думаю что на сегодняшнем открытии, у нас участвуют 2 казахстанских выдающихся спортсмена, Дмитрий Баландин и Ольга Шишигина. Я считаю что для вас это должно быть большим стимулом, я уверен что среди вас есть будущие чемпионы Азии, Азиатских игр, чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр, удачи вам всем»!

Для юных спортсменов участие в чемпионате стало не только возможностью побороться за медали, но и важным этапом в спортивной карьере. Соревнования такого уровня дают молодым легкоатлетам шанс проявить себя, продемонстрировать свои способности, получить ценный соревновательный опыт и заявить о себе на республиканской арене.



Никита Кузьмин, легкоатлет: «Меня привлекли в легкую атлетику в 14 лет, я начал заниматься, и для меня это стало, и это для меня стало не просто проведением здорового образа жизни, а целью попасть на Олимпийские игры как минимум, стать чемпионом мира, Наслаждаюсь моментами когда тренируюсь, погружаюсь в процесс тренировок максимально. Попасть бы на олимпийские игры, это было бы сногсшибательно».



Почётными гостями церемонии открытия чемпионата стали два олимпийских чемпиона Казахстана — олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ольга Шишигина и олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.



Ольга Шишигина, Олимпийская чемпионка: «Легкая атлетика, это королева спорта, где у нас разыгрывается 27 олимпийских медалей, туда входит и бег, и прыжки, и метания, и толкания, это разновидность на любой вкус для начинающих и любителей, и конечно же это очень сильная физика УФП. На сегодняшний момент федерация легкой атлетики, с министерством образования, разрабатывает новую программу kids athletic, это под эгидой легкой атлетики, где детей со школьной скамьи будем обучать легкой атлетике, и конечно надеемся что они придут к нам в спорт и будут показывать высокие достижения. И представлять нашу страну на международных аренах».



Соревнования продлятся до 21 мая.