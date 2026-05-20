Ограничения на продажу ряда видов чая официально отменены в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля отменил запрет на ввоз и реализацию отдельных видов чая ТОО «Orda Trade Astana».

Решение принято после рассмотрения материалов, подтверждающих идентификацию и прослеживаемость продукции на всех этапах производства и оборота, а также по итогам санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Снятие ограничений произведено в соответствии с кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В перечень продукции, для которой отменен запрет, вошли:
— «Апамның шәйі Premium gold»;
— «Орда Кения»;
— «Аль-Кайрат шәйі Premium gold».

