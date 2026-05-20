На главную Новости Шымкента Общество Шымкентские врачи успешно проводят трансплантацию органов

Шымкентские врачи успешно проводят трансплантацию органов

Редактор Юлия Машковская
Фото Otyrar

В Шымкенте с начала года по системе ОСМС оказали около 200 услуг высокотехнологичной медицинской помощи. Жителям бесплатно проводят сложные операции на сосудах головного мозга и сердце, а также трансплантации почек и печени.

О возможностях современной медицины рассказали во время пресс-тура, организованного филиалом Фондом социального медицинского страхования. Журналистам показали работу городской клинической больницы №1, где успешно развивают трансплантологию и сосудистую хирургию.

По данным ФСМС, сегодня высокотехнологичную помощь в Шымкенте оказывают восемь медорганизаций. В больнице №1 уже проведено 32 пересадки печени и 250 трансплантаций почек. Ежегодно в ангиографическом блоке выполняют около 600 операций.

