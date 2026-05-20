Автобусные безбилетники: число нарушителей бьет рекорды

Казахстанцы массово не платят за проезд в автобусах, и как оказалось, слово « штраф» их совсем не пугает. За январь–апрель стране зарегистрировали более 15 тысяч правонарушений по статье 622 КоАП РК — уклонение от оплаты проезда.

За год показатель вырос на 76%. Такого количества «зайцев» за первые четыре месяца года не фиксировали как минимум с 2023 года. Настоящий бум безбилетников начался в 2018 году, когда в стране стали внедрять электронную оплату.

В итоге к концу 2025 года число пойманных «зайцев» взлетело почти до 38 тысяч. Это почти в четыре раза больше, чем раньше. Чаще всего нарушителей ловят в Астане и Шымкенте, на которые приходится больше половины всех случаев по стране. Но дело тут не только в любви к бесплатным поездкам, а в жестком контроле.

Сами контролеры оштрафовать никого не могут. Такие полномочия имеют только сотрудники полиции, вот только общественный транспорт он посещают не часто.

Назым Жанболатова, заместитель директора «Smart Mobility»: «Человек должен оплачивать за проезд когда он сел в автобус, либо в течение поездки, до следующей остановки. Некоторые пассажиры ошибочно считают, что можно передать деньги водителю и на этом всё. Это неправильно. Водители не имеют права принимать оплату и тем более выдавать билеты. Согласно правилам, оплата осуществляется только в электронном формате. С помощью карты или QR-кода».