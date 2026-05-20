Инвестиции в туризм Казахстана превысили 1,2 трлн тенге

В Казахстане зафиксирован рост ключевых показателей туристической отрасли, а объем инвестиций превысил 1,2 трлн тенге. Об этом сообщил и.о. председателя комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК Нурбол Байжанов на площадке СЦК.

По его данным, внутренний турпоток, размещенный в гостиницах, составил 8,6 млн человек, увеличившись на 700 тыс. по сравнению с 2024 годом. Число иностранных туристов, воспользовавшихся услугами размещения, достигло 1,4 млн человек (+130 тыс.).

«В целом нашу страну с различными туристическими целями посетили 15,7 млн иностранных граждан. Из них 11,1 млн человек классифицируются как иностранные туристы. Совокупный доход мест размещения превысил 350 млрд тенге», – отметил Нурбол Байжанов.

Он также сообщил, что в 2025 году объем инвестиций в туризм вырос более чем на 30% и составил 1,256 трлн тенге.